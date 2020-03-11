Матч "Милан" - ЦСКА и еще две встречи баскетбольной Евролиги перенесены из-за коронавируса

ТАСС, 11 марта. Матч 34-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между итальянским "Миланом" и российским ЦСКА и еще две встречи турнира, а также два четвертьфинальных матча Еврокубка с участием итальянских клубов перенесены за пределы страны. Об этом сообщает пресс-служба Евролиги.

Матч "Милан" - ЦСКА должен был пройти 9 апреля в Милане. Кроме того, "Милан" не сможет провести на домашней площадке игры регулярного чемпионата Евролиги против греческого "Олимпиакоса" (12 марта) и французского АСВЕЛа (27 марта). В Еврокубке отменены четвертьфинальные встречи "Виртус" (Италия) - "Монако" и "Умана Рейер" (Италия) - "Уникаха" (Испания), обе встречи должны были пройти 20 марта.

"Милан" занимает 12-е место в турнирной таблице Евролиги, одержав 12 побед при 16 поражениях. ЦСКА идет четвертым с 19 победами при девяти поражениях, ранее московский клуб гарантировал себе участие в "Финале четырех".