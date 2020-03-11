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Евро-2020

Чернышенко и Матыцин включены в состав координационного совета Евро-2020

Чернышенко возглавил совет, министр спорта стал его заместителем

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр спорта РФ Олег Матыцин включены в координационный совет по подготовке и проведению в России матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Чернышенко стал председателем совета, Матыцин - заместителем председателя. Из состава выведены Ольга Голодец и Павел Колобков.

Также в совет вошли замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, заместитель министра финансов Павел Кадочников, директор департамента разрешительной деятельности и контроля Минстроя Владимир Калинкин, заместитель министра культуры Алла Манилова, руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея соревнований пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Теги
Чернышенко, Дмитрий НиколаевичЕвро-2020Дюков, Александр ВалерьевичМатыцин, Олег Васильевич
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