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Распространение коронавируса нового типа

Этап Кубка мира по парусному спорту в Италии отменен из-за коронавируса

Соревнования должны были пройти в Генуе с 11 по 19 апреля

ТАСС, 11 марта. Этап Кубка мира по парусному спорту, который должен был пройти в итальянской Генуе, отменен в связи с распространением в стране вызванного коронавирусом заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации парусного спорта (World Sailing).

Этап в Генуе был запланирован на 11-19 апреля. На нем должны были определиться последние обладатели олимпийских лицензий в Азии, Африке и Европе в ряде видов парусного спорта. В связи с этим Международный олимпийский комитет продлил сроки на проведение квалификационных соревнований до 30 июня.

Ранее до 3 апреля в стране были отменены все внутренние соревнования после декрета о введении карантина, подписанного премьер-министром страны Джузеппе Конте. Документ не распространяется на международные соревнования.

По последним данным, число заразившихся в Италии с начала вспышки заболевания достигло 10149, из них умер 631 человек, вылечились свыше 1000. Общее число инфицированных на данный момент составляет 8514.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

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Распространение коронавируса нового типа
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