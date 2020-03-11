Победительница Олимпиады 1980 года в легкой атлетике Буракова умерла в возрасте 67 лет

ТАСС, 11 марта. Чемпионка Олимпийских игр 1980 года в легкоатлетической эстафете 4х400 м Татьяна Буракова умерла на 68-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Татьяны Бураковой. О месте и времени прощания с ней будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

В составе сборной СССР на Олимпийских играх 1976 года в Монреале Буракова в эстафете 4х100 завоевала бронзовую медаль, на Играх в Москве она в эстафете 4х400 м стала обладательницей золотой награды. После завершения спортивной карьеры она работала в сборной Украины по легкой атлетике и в Национальном олимпийском комитете.