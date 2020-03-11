Федерация футбола Молдавии надеется на проведение матча против россиян со зрителями

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация футбола Молдавии выразила надежду, что запрет на ограничение зрителей во время массовых мероприятий в стране будет снят властями раньше 1 апреля, что позволит местным болельщикам посетить матч между сборными Молдавии и России. Об этом ТАСС сообщил начальник департамента по связям с общественностью молдавской федерации Александр Греку.

Товарищеская встреча между командами пройдет 31 марта в Кишиневе при пустых трибунах из-за коронавируса, о чем ТАСС сообщили в среду источники в правительстве Молдавии.

"К сожалению, есть пункт в решении о том, что больше 50 человек не могут присутствовать на мероприятиях. Но есть еще один пункт, в котором говорится о том, что при благоприятной эпидемиологической ситуации в стране запрет будет снят раньше, - сказал Греку. - Мы очень на это надеемся, хоть это и маловероятно. Если запрет снимут, то, думаю, за пару часов все билеты будут выкуплены".

Во вторник федерация сообщала о приостановке продажи билетов на матч. "Мы предугадывали такой сценарий, поэтому планировали начать продажу 6 марта, потом нас попросили подождать пять дней", - подчеркнул Греку.