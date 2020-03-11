Решение по вопросу проведения этапа КМ по биатлону в Холменколлене будет принято в четверг

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение по вопросу проведения этапа Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене будет принято в четверг. Об этом ТАСС сообщила генеральный секретарь Федерации биатлона Норвегии Анне Рустберггард.

Норвежский Институт национального здоровья выпустил рекомендации, в которых советует отказаться от проведения в стране всех мероприятий с участием более 500 человек из-за распространения коронавируса. Это может повлечь отмену заключительного в биатлонном сезоне этапа Кубка мира.

"Мы ждем решения. Надеемся узнать его завтра", - сказала Рустберггард.

Этап Кубка мира в Холменколлене должен пройти с 20 по 22 марта.