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Кубок мира по биатлону

Решение по вопросу проведения этапа КМ по биатлону в Холменколлене будет принято в четверг

Соревнования должны пройти с 20 по 22 марта

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение по вопросу проведения этапа Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене будет принято в четверг. Об этом ТАСС сообщила генеральный секретарь Федерации биатлона Норвегии Анне Рустберггард.

Норвежский Институт национального здоровья выпустил рекомендации, в которых советует отказаться от проведения в стране всех мероприятий с участием более 500 человек из-за распространения коронавируса. Это может повлечь отмену заключительного в биатлонном сезоне этапа Кубка мира.

"Мы ждем решения. Надеемся узнать его завтра", - сказала Рустберггард.

Этап Кубка мира в Холменколлене должен пройти с 20 по 22 марта.

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Кубок мира по биатлону
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