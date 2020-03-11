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Допинг в спорте

РУСАДА с начала года провело около 40 информационно-образовательных мероприятий

На них присутствовал 3471 человек

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в первые два месяца 2020 года провели 39 информационно-образовательных мероприятий. Об этом сообщила ТАСС в среду заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"В феврале мы провели 24 информационно-образовательных мероприятия, в январе - 15, - отметила Пахноцкая. - На них присутствовал 3471 человек, из которых 2652 являются спортсменами, 444 - тренерами. В феврале участниками наших мероприятий были представители велоспорта, карате, хоккея, легкой атлетики, художественной гимнастики и других видов спорта".

В 2019 году РУСАДА провело 223 информационно-образовательных мероприятия. Общее количество их участников составило 15409 человек, в том числе 6144 спортсмена, 486 врачей, 3008 тренеров, остальные - спортивный персонал и болельщики.

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