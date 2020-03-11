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Зимние олимпийские виды спорта

Премьер-министр Квебека не исключает возможность отмены ЧМ по фигурному катанию

Турнир должен пройти в Монреале с 18 по 22 марта

ТАСС, 11 марта. Премьер-министр Квебека Франсуа Лего заявил, что существует вероятность отмены чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года в Монреале. Комментарий Лего приводит канадский телеканал TSN.

Чемпионат мира в Монреале должен пройти с 18 по 22 марта.

"Есть вероятность, что турнир будет отменен. Сегодня мы должны быть в состоянии сделать официальное заявление", - сказал Лего.

Как сообщила пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU), на данный момент организация не получала никаких уведомлений от министерства здравоохранения Квебека по поводу турнира. "В ожидании решения ISU продолжит подготовку и осуществление мер предосторожности. ISU будет сообщать о всех решениях компетентных органов, как только они будут доступны", - говорится в сообщении ISU.

Ранее сообщалось, что Минздрав Квебека рекомендовал не допускать к участию в чемпионате мира фигуристов из стран, в которых введен карантин по причине коронавируса.

В Канаде зафиксировано более 90 случаев заражения коронавирусом нового типа. Один человек скончался.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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