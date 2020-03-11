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Футбол в России

Матч РПЛ "Урал" - "Рубин" 21 марта пройдет при пустых трибунах

В Свердловской области до конца апреля ограничено проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек для снижения рисков распространения коронавируса
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Домашний матч футбольного клуба "Урал" против "Рубина" в рамках Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет 21 марта без зрителей, ясность относительно проведения без болельщиков остальных игр в Екатеринбурге до конца апреля наступит позднее. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек в Свердловской области ограничено до конца апреля для снижения рисков распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду департаментом информационной политики региона. "Урал" до конца апреля в рамках чемпионата 21 марта сыграет с "Рубином", 5 апреля - с "Тамбовом", 26 апреля - с "Динамо".

"Про остальные матчи я пока говорить не могу, а в отношении матча 21 марта есть решение по недопуску зрителей, связанное с вопросами, которые все хорошо знают. По отношению к остальным играм будет принято дальнейшее решение", - сказал Рапопорт.

Министр спорта объяснил причину проведения матча без зрителей. "Есть люди, купившие абонементы, их семь-восемь тысяч. Мы знаем о практике, которую принял мэр Москвы, но пускать одних и не пускать других - это неверно с моральной точки зрения. С другой стороны, речь идет о здоровье населения", - отметил Рапопорт.

В то же время в пресс-службе министерства спорта Свердловской области ТАСС сообщили о том, что без зрителей пройдут все матчи "Урала" до конца апреля. "Все матчи чемпионата России до конца апреля пройдут без зрителей. Это касается игр чемпионата России с "Рубином", "Тамбовом" и московским "Динамо", - отметил собеседник ТАСС, уточнив, что исключений для владельцев абонементов не планируется.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, до 10 апреля в столице из-за угрозы коронавируса запрещены массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек. Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране, случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

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Российский футбол
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