"Салават Юлаев" выбил в первом раунде плей-офф КХЛ финалиста Кубка Гагарина "Авангард"

ТАСС, 11 марта. Уфимский "Салават Юлаев" на своей площадке обыграл со счетом 4:1 омский "Авангард" в шестом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Уфа-Арене" в присутствии 8070 зрителей.

В составе победителей голами отметились Сакари Маннинен (16-я минута), Тему Хартикайнен (18), Дмитрий Кугрышев (31) и Эдуард Гиматов (59). У "Авангарда" шайба на счету Александра Яремчука (24).

"Салават Юлаев" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-2.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, четырежды выиграл "Авангард". Команды в пятый раз встретились в плей-офф. В 2009 году в первом раунде победил "Авангард" (3-1), также омский клуб прошел "Салават Юлаев" в 2019 году в полуфинале Кубка Гагарина (4-2), в 2016-м команда из Уфы победила во втором раунде (4-3), с таким же счетом "Салават Юлаев" взял верх в первом раунде плей-офф в 2018 году.

"Авангард" только один раз не выступал в плей-офф (в сезоне-2013/14), дважды клуб выходил в финал Кубка Гагарина (2012, 2019), оба раза команда проиграла. "Салават Юлаев" во всех сезонах выходил в плей-офф, в сезоне-2010/11 клуб стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале подмосковный "Атлант" (4-1). Команда в восьмой из 12 раз вышла во второй раунд плей-офф.