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Футбол в России

Матч Лиги Европы "Айнтрахт" - "Базель" пройдет без зрителей из-за коронавируса

Ранее в среду были перенесены встречи "Севилья" - "Рома" и "Интер" - "Хетафе"

ТАСС, 11 марта. Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между немецким "Айнтрахтом" и швейцарским "Базелем" пройдет при пустых трибунах из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба немецкой команды.

Встреча пройдет 12 марта в Германии.

Отмечается, что в среду правление здравоохранения Франкфурта уведомило клуб о новой ситуации заражения вирусом в кантоне Базель, в связи с чем было принято данное решение.

Ранее в среду были перенесены матчи турнира "Севилья" (Испания) - "Рома" (Италия) и "Интер" (Италия) - "Хетафе" (Испания).

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

Теги
Российский футбол
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