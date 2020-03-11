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Распространение коронавируса нового типа

Этап MotoGP в Аргентине перенесен с апреля на ноябрь в связи с коронавирусом

Ранее были перенесены этапы в США и Таиланде

ТАСС, 11 марта. Этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) в Аргентине перенесен из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Изначально этап был запланирован на 17-19 апреля, теперь гонки пройдут 20-22 ноября. Ранее были перенесены этапы в США и Таиланде, а также отменен этап в Катаре, который должен был пройти 6-8 марта.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

Теги
Распространение коронавируса нового типа
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