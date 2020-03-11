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Распространение коронавируса нового типа

Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Германии отменен из-за коронавируса

Соревнования должны были пройти в Штутгарте с 20 по 22 марта

ТАСС, 11 марта. Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в германском Штутгарте отменен из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

Соревнования в Штутгарте должны были пройти с 20 по 22 марта.

В ФРГ новым коронавирусом заразились, по лабораторно подтвержденным данным, почти 1,3 тыс. человек. У 80% пациентов болезнь протекает в легкой форме либо вообще без последствий. Наибольшую угрозу вирус представляет для пожилых граждан и для людей с хроническими заболеваниями.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

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Распространение коронавируса нового типа
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