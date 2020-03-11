Сальников: коронавирус не помешает Казани в апреле принять чемпионат России по плаванию

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Распространение коронавируса не помешает Казани в апреле принять чемпионат России по плаванию, который будет являться отборочным стартом к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Турнир пройдет с 3 по 10 апреля. Кандидатами в олимпийскую команду станут спортсмены, выполнившие квалификационный норматив и занявшие в финальных заплывах первое и второе места в индивидуальных видах программы.

"Чемпионат России не переносится, он состоится в запланированные сроки", - сказал Сальников.

В связи с распространением коронавируса Международная федерация плавания (FINA) перенесла на сентябрь этапы Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду, которые должны были состояться в Казани в марте и в апреле соответственно.