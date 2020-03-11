Власти Аргентины отменили международные соревнования из-за коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 марта. /ТАСС/. Правительство Аргентины приняло решение отменить все соревнования с участием иностранных спортсменов, запланированные на март, из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил в среду заместитель главы департамента спорта Даниэль Диас.

"В соответствии с рекомендациями были отменены международные соревнования, о чем были проинформированы соответствующие спортивные федерации", - сказал он в эфире телеканала "Тодо нотисиас".

По его словам, в частности, будут отменены чемпионат Южной Америки по плаванию и этап Кубка мира по фехтованию. "Все остальные мероприятия, которые проводятся на национальном уровне, пока не отменяются", - добавил он.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом. К настоящему моменту число заболевших достигло 19. Один пациент с коронавирусом умер.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что соблюдение 14-дневного карантина будет обязательным для всех въезжающих из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.