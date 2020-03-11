Колосков поддержал решение ограничить количество зрителей на футболе в Москве

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек, в число которых входят футбольные матчи, является правильной мерой столичных властей, старающихся не допустить распространения коронавируса. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Московские матчи Тинькофф - Российской премьер-лиги до 10 апреля будут проходить в присутствии не более чем 5 тыс. человек с учетом зрителей, футболистов, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры.

"Если есть возможность провести игру со зрителями в том количестве, которое определено мэром Москвы, то это нормально. Указ надо выполнять, - сказал Колосков. - У нас ситуация, слава богу, не такая, как в Италии, Франции, Испании. Это все абсолютно правильно, нужно вводить какие-то меры, все пускать на самотек нельзя".

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в РФ увеличилось до 28. Шестеро заболевших находятся в Москве, двое - в Московской области.