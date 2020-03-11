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Сборные по футболу

Колосков не считает проблемой проведение товарищеских матчей сборной без зрителей

Ближайшие встречи сборной России в Молдавии и Швеции пройдут при пустых трибунах из-за коронавируса

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что ничего страшного для сборной России в проведении товарищеских матчей без зрителей нет. Такое мнение он высказал ТАСС.

Матчи Швеция - Россия (28 марта) и Молдавия - Россия (31 марта) пройдут без зрителей из-за распространения коронавируса.

"Ничего страшного я здесь не вижу. Конечно, приятнее играть со зрителями, в атмосфере, приближенной к официальным соревнованиям. Но главное, что эти игры состоятся, поскольку они вписаны в общую программу подготовки к чемпионату Европы и перед каждой игрой четыре-пять дней сбора, - сказал Колосков. - Эти дни все уже расписаны, и хуже всего было бы, если бы эти матчи отменили, тогда пропали бы сборы и у тренеров возможность наиграть игроков, тактические варианты, посмотреть новичков, так что это наименьшее зло".

Россияне также проведут до старта чемпионата Европы матчи с командами Польши (2 июня) и Сербии (7 июня).

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