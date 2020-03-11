Победитель Лиги чемпионов футболист Александр Глеб завершил карьеру

ТАСС, 11 марта. Белорусский футболист Александр Глеб объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщает белорусская газета "Прессбол".

38-летний футболист объявил об этом на пресс-конференции после просмотра документального фильма о нем.

Глеб выступал за такие команды как БАТЭ (Белоруссия), "Штутгарт" (Германия), "Арсенал" (Англия), Барселона" (Испания), "Бирмингем" (Англия), "Крылья Советов" (Россия), "Коньяспор", "Генчлербирлиги (оба - Турция), Последним клубом Глеба была белорусская "Ислочь".

В составе БАТЭ он шесть раз становился чемпионом Белоруссии. Будучи игроком "Барселоны", он побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате и Кубке Испании. Выступая за "Бирмингем", полузащитник становился обладателем Кубка английской лиги, а в составе "Штутгарта" он стал победителем Кубка Интертото.