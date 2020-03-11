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Зимние олимпийские виды спорта

В Швеции из-за коронавируса отменили этап женского Кубка мира по горнолыжному спорту

Ранее отменили этапы в Германии и Италии

СТОКГОЛЬМ, 11 марта. /ТАСС/. Последний этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин, который должен был состояться в шведском Оре в выходные, отменен из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Решение организационного комитета соревнований было принято в соответствии с объявленным правительством королевства временным запретом на мероприятия с участием более 500 человек. "Мы все время следовали инструкциям властей. У нас 900 аккредитованных участников, и такое решение кажется правильным", - приводит слова представителя Федерации лыжного спорта Швеции Томми Элиассона Винтера газета "Афтонбладет".

Победу в общем зачете Кубке мира одержала бронзовая призерка Олимпийских игр 2018 года итальянка Федерика Бриньоне, набравшая 1378 баллов, второй стала двукратная чемпионка Олимпиад (2014, 2018) американка Микаэла Шиффрин (1225), третье место у победительницы чемпионата мира 2019 года Петры Вльговой из Словакии (1189). Лучшей из россиянок стала Юлия Плешкова, занявшая 110-е место (10).

До этого были отменены соревнования в немецком Офтершванге (из-за нехватки снега) и итальянском Кортина-д'Ампеццо (из-за коронавируса).

Согласно последним данным, в королевстве подтверждено 497 случаев инфицирования коронавирусом, один пациент в среду скончался.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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