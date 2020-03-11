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Европейский олимпийский отборочный турнир по борьбе в Венгрии отложен из-за коронавируса

Соревнования должны были пройти с 19 по 22 марта в Будапеште

ТАСС, 11 марта. Европейский отборочный турнир к Олимпийским играм 2020 года отложен в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного мира борьбы (UWW).

Турнир изначально должен был пройти с 19 по 22 марта в Будапеште. Ожидается, что соревнования состоятся в середине мая.

"Мы внимательно следим за реакцией правительства на коронавирус и будем продолжать предоставлять нашим борцам, тренерам и болельщикам дополнительную информацию по мере ее поступления", - заявил президент UWW Ненад Лалович.

Олимпийские игры должны пройти с 24 июля по 9 августа в Токио

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией.

За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

Теги
Летние олимпийские виды спортаРаспространение коронавируса нового типа
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