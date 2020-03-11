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Тарасова: оценивать правильность решения об отмене ЧМ по фигурному катанию в Канаде рано

Международный союз конькобежцев в среду объявил об отмене мирового первенства в связи со вспышкой коронавируса
Татьяна Тарасова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 11 марта. Решение об отмене чемпионата мира по фигурному катанию в данный момент сложно оценить, но ситуация с распространением коронавируса беспокоит весь мир. Такое мнение ТАСС высказала российский тренер Татьяна Тарасова.

В среду канадский телеканал Си-би-си объявил об отмене чемпионата мира в Монреале в связи с эпидемией коронавируса. Позднее информацию подтвердили в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU) и Федерации фигурного катания Канады (Skate Canada). Турнир должен был пройти с 18 по 22 марта. Монреаль в 2017 году получил право провести чемпионат мира - 2020, до этого город был хозяином соревнований в 1932 году.

"Там, в Канаде, уже весь народ давно, все фигуристы мира там. Я не вирусолог, чтобы оценивать верность этого решения, но ситуацией с коронавирусом обеспокоен весь мир. Давно говорила, что надо делать все у нас, всех пригласить бы в Россию, и проведут чемпионат мира через две недели, причем легко", - отметила Тарасова.

"Конечно, это серьезный турнир и серьезное решение. Не помню такого, чтобы чемпионат мира был отменен, такое было только в 1961 году, когда в авиакатастрофе разбилась сборная США, - добавила Тарасова. - В мире сейчас волнительно, хотя мне кажется, что от туберкулеза и от рака погибает больше народа, чем сейчас от коронавируса. Да, не выяснили, как с ним бороться, пусть пока выясняют, но, видимо, без чемпионата мира", - добавила собеседник агентства.

Ранее в Канаде был отменен женский чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти с 31 марта по 10 апреля в городах Галифакс и Труро. По данным Министерства здравоохранения Канады, в стране зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом нового типа, один человек скончался.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

Теги
Зимние олимпийские виды спортаРаспространение коронавируса нового типа
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