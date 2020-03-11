Горячкина сыграла вничью с Себаг и упустила лидерство на этапе Гран-при FIDE в Лозанне

ТАСС, 11 марта. Российская шахматистка Александра Горячкина черными фигурами сыграла вничью со француженкой Мари Себаг в девятом туре третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в швейцарской Лозанне.

Россиянка Александра Костенюк черными фигурами была сильнее Пии Крамлинг из Швеции, грузинка Нана Дзагнидзе черными переиграла обладательницу мировой шахматной короны китаянку Цзюй Вэньцзюнь. Партии Харика Дронавалли (Индия) - Алина Кашлинская (Россия), Анна Музычук (Украина) - Антоанета Стефанова (Болгария), Мария Музычук (Украина) - Жансая Абдумалик (Казахстан) завершилась вничью.

После девяти туров единоличным лидером стала Дзагнидзе, в активе которой 6 очков, следом идет Горячкина (5,5), за ними идут Кашлинская, Абдумалик, Анна и Мария Музычук (по 5), Дронавалли (4,5), Крамлинг, Цзюй Вэньцзюнь, Стефанова (по 4), Себаг, Костенюк (по 3).

Партии девятого тура пройдут 12 марта. Этап Гран-при в Лозанне завершится 14 марта.

Последний этап серии пройдет на Сардинии 2-15 мая. Первый состоялся на территории инновационного центра "Сколково", его победительницей стала представительница Индии Хампи Конеру, Костенюк выиграла этап в Монако. В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток, каждая выступит на трех этапах серии. На турнир претенденток в 2021 году попадут две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при.