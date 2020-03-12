Олимпийский огонь Игр в Токио зажгут в четверг в Древней Олимпии

ДРЕВНЯЯ ОЛИМПИЯ /ГРЕЦИЯ/, 12 марта. /Спец. корр. ТАСС Юрий Малинов/. Церемония зажжения олимпийского огня Игр 2020 года в Токио состоится в четверг в Древней Олимпии на полуострове Пелопоннес. На алтаре древнегреческого храма Геры жрицы, одетые в античные туники и сандалии, зажгут от солнечных лучей с помощью параболического зеркала факел Олимпиады.

Церемония начнется в 12:15 мск и пройдет в присутствии президента Греции Прокописа Павлопулоса, президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, главы Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Спироса Капралоса и других официальных лиц. Греческий НОК решил, что мероприятие будет закрыто для публики в целях предотвращения распространения коронавируса. В предыдущие годы на такие церемонии зажжения огня в Древней Олимпии приезжали по несколько тысяч зрителей.

В среду на археологической площадке Древней Олимпии прошла генеральная репетиция, на которой был зажжен запасной огонь, предусмотренный на случай плохой погоды. Однако, согласно прогнозу, в четверг будет светить солнце, а дневная температура достигнет 19 градусов тепла. Генеральная репетиция впервые была закрыта не только для зрителей, но и для журналистов. Последним пришлось делать фотоснимки с дороги, проходящей над развалинами античного храма и древним стадионом.

Зажжение огня в Древней Олимпии является символом, который соединяет Игры современности и античного времени, связывая Олимпию с тем городом, где будут проходить очередные соревнования. После зажжения огня проходит театрализованное представление, которое каждый раз специально готовится к конкретной Олимпиаде.

Артемис Игнатиу, художественный руководитель и хореограф театрализованного представления рассказала журналистам, что в театральную труппу церемонии входят 55 жриц и куросов (античных юношей). "Все они танцоры и актеры, в этом году в церемонии будет несколько новшеств, хореография вдохновлена изображениями с архаичных ваз, фресок, а также статуями. Мы будем оживлять эти образы с помощью музыкальной композиции Янниса Псидамаса. Каждая церемония зажжения и передачи огня является уникальной, не повторяются ни музыка, ни хореография, ни идея", - сказала Игнатиу.

После зажжения стартует эстафета олимпийского огня из Древней Олимпии, протяженность которой составит 3200 км по территории Греции. Она завершится 19 марта на афинском стадионе "Панатинаикос". Там огонь передадут организаторам Игр.