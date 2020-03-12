"Атлетико" выбил победителя Лиги чемпионов "Ливерпуль" из турнира и вышел в четвертьфинал

ТАСС, 12 марта. Испанский "Атлетико" в гостях в дополнительное время обыграл английский "Ливерпуль" со счетом 3:2 в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Первый матч, который прошел в Испании, завершился победой "Атлетико" со счетом 1:0.

В составе "Ливерпуля" голы забили Джорджиньо Вейналдум (43-я минута) и Роберто Фирмино (94), у "Атлетико" отличились Маркос Льоренте (97, 105) и Альваро Мората (120+1). Льоренте стал вторым игроком в истории "Атлетико", который забил два гола в матче Лиги чемпионов, выйдя на замену, до него это достижение установил Серхио Агуэро в 2009 году в матче против английского "Челси". "Ливерпуль" впервые потерпел домашнее поражение в Лиге чемпионов при главном тренере Юргене Клоппе, до этого под его руководством клуб одержал 11 побед и четырежды сыграл вничью. Последние два поражения Клоппа в турнире на домашней арене произошли, когда он тренировал дортмундскую "Боруссию", в сезоне-2013/14 клуб уступил российскому "Зениту" (1:2), в сезоне-2014/15 - итальянскому "Ювентусу" (0:3).

Счет по сумме двух матчей стал 4:2 в пользу "Атлетико", благодаря чему испанская команда вышла в четвертьфинал. Соперник клуба из Мадрида в следующей стадии определится позднее по итогам жеребьевки.