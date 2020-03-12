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Премьер-министр Греции надеется, что пандемия коронавируса не повлияет на Игры в Токио

Олимпиада должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года

АФИНЫ, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на встрече с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом выразил надежду, что пандемия заболевания, вызванного коронавирусом, не повлияет на Игры 2020 года в Токио и на эстафету олимпийского огня. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

Встреча прошла в резиденции премьера по случаю предстоящей в четверг церемонии зажжения олимпийского огня в Древней Олимпии. "Мы очень рады, что завтра будет особенный день для Олимпийских игр. Он пройдет в особых условиях, но мы надеемся на лучшее и на то, что в конечном итоге эта пандемия не повлияет на Игры и, конечно, на чудесный процесс, на эстафету огня, которая ведет нас к Играм", - сказал Мицотакис.

Касаясь церемонии зажжения огня в Древней Олимпии, премьер заявил, что это важный исторический момент. "Я полагаю, это необходимый луч оптимизма", - добавил Мицотакис.

Как отметило агентство АМНА, греческий премьер и глава МОК также подчеркнули "символическое значение зажжения огня в месте рождения Олимпийских игр".

Церемония зажжения олимпийского огня в Древней Олимпии в этом году пройдет без тысяч зрителей, которые обычно присутствуют на таких мероприятиях. На церемонии будут лишь около 70 представителей МОК, Национального олимпийского комитета (НОК) Греции, греческого правительства и региональных властей. Решение о проведении церемонии без публики принял НОК Греции с целью не допустить распространения коронавируса.

Теги
Летние олимпийские виды спортаРаспространение коронавируса нового типа
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