Матч НБА между "Оклахомой" и "Ютой" отменен

ТАСС, 12 марта. Встреча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Оклахомой" и "Ютой" отменена из-за "непредвиденных обстоятельств". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Баскетболисты уже были готовы начать матч, однако судьи вернули команды в раздевалки. Журналист телеканал TSN Рик Уэстхед на своей странице в Twitter сообщил, что существуют подозрения об инфицировании коронавирусом центрового "Юты" Руди Гобера. У французского баскетболиста несколько дней назад были обнаружены симптомы заболевания, вызванного данным вирусом.

Через 35 минут после ухода команд в раздевалки прозвучало объявление об отмене матча. Официальной причины представители лиги и клубов пока не называли. Новая дата проведения матча будет определена позже.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.