{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НБА

Матч НБА между "Оклахомой" и "Ютой" отменен

Официальной причиной называют "непредвиденные обстоятельства"

ТАСС, 12 марта. Встреча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Оклахомой" и "Ютой" отменена из-за "непредвиденных обстоятельств". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Баскетболисты уже были готовы начать матч, однако судьи вернули команды в раздевалки. Журналист телеканал TSN Рик Уэстхед на своей странице в Twitter сообщил, что существуют подозрения об инфицировании коронавирусом центрового "Юты" Руди Гобера. У французского баскетболиста несколько дней назад были обнаружены симптомы заболевания, вызванного данным вирусом.

Через 35 минут после ухода команд в раздевалки прозвучало объявление об отмене матча. Официальной причины представители лиги и клубов пока не называли. Новая дата проведения матча будет определена позже.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

Реклама на ТАСС
Регулярный чемпионат НБА приостановлен из-за коронавируса
Лига сообщила, что причиной стало инфицирование одного из игроков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС