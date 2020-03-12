Клубы НХЛ "Коламбус" и "Сан-Хосе" проведут ближайшие матчи без зрителей

ТАСС, 12 марта. Ближайшие домашние матчи клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" и "Сан-Хосе" пройдут без болельщиков в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

"Коламбус" официально объявил, что матч против "Питтсбурга", намеченный на четверг, пройдет без зрителей. "Клуб "Коламбус" знает о заявлении губернатора штата Огайо о подготовке указа, который запретит проведение массовых мероприятий. Мы будем выполнять данный указ и уже связались с представителями НХЛ, чтобы сообщить о своем решении. Во время действия директивы все домашние матчи будут сыграны без зрителей, допуск получат только клубы, работники СМИ и должностные лица НХЛ", - сказано в сообщении.

В марте "Коламбус" примет на своей площадке "Питтсбург" (12 марта), "Нэшвилл" (14 марта), "Вашингтон" (19 марта) и "Нью-Йорк Айлендерс" (30 марта). 2 апреля команда сыграет дома против "Тампы". Матч против "Питтсбурга" станет первым в Северной Америке, который будет проведен без зрителей из-за коронавируса.

Ранее "Сан-Хосе" заявил о том, что сыграет три домашних матча без болельщиков. 19 марта команда примет "Монреаль", 21 марта проведет встречу с "Бостоном", а 29 марта сыграет с "Аризоной". На начало апреля намечены матчи против "Далласа" (2 апреля) и "Анахайма" (4 апреля).

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.