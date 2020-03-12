{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Шайба Наместникова помогла "Колорадо" победить "Рейнджерс" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2 в овертайме
Владислав Наместников AP Photo/David Zalubowski
Описание
Владислав Наместников
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 12 марта. "Колорадо" победил "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Тайсон Джост (12-я минута), Владислав Наместников (24) и Джей Ти Комфер (63 ОТ). У проигравших отличились Мика Зибанежад (7) и Павел Бучневич (60). В эпизоде с последним голом ассистентом выступил Артемий Панарин.

Наместников был признан третьей звездой матча, в активе нападающего 31 (17 голов + 14 передач) очко в сезоне. На счету Бучневича 46 (16+30) баллов, у Панарина - 95 (32+63). Ворота "Рейнджерс" в прошедшем матче защищал Александр Георгиев, который отразил 25 бросков.

"Колорадо" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 92 очка в 70 матчах. "Рейнджерс" с 78 очками после 70 встреч идут 11-ми на Востоке. В следующем матче "Колорадо" 14 марта примет "Ванкувер". "Рейнджерс" 15 марта сыграют в гостях с "Аризоной".

В другом матче дня "Сент-Луис" победил на выезде "Анахайм" со счетом 4:2. Российский нападающий гостей Иван Барбашев забросил одну шайбу. Теперь в его активе 26 (11+15) очков в регулярном чемпионате.

Реклама на ТАСС
Страны Южной Америки попросили ФИФА отложить матчи отбора ЧМ-2022 из-за коронавируса
Отборочные соревнования должны начаться 22 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС