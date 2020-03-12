Шайба Наместникова помогла "Колорадо" победить "Рейнджерс" в матче НХЛ

ТАСС, 12 марта. "Колорадо" победил "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Тайсон Джост (12-я минута), Владислав Наместников (24) и Джей Ти Комфер (63 ОТ). У проигравших отличились Мика Зибанежад (7) и Павел Бучневич (60). В эпизоде с последним голом ассистентом выступил Артемий Панарин.

Наместников был признан третьей звездой матча, в активе нападающего 31 (17 голов + 14 передач) очко в сезоне. На счету Бучневича 46 (16+30) баллов, у Панарина - 95 (32+63). Ворота "Рейнджерс" в прошедшем матче защищал Александр Георгиев, который отразил 25 бросков.

"Колорадо" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 92 очка в 70 матчах. "Рейнджерс" с 78 очками после 70 встреч идут 11-ми на Востоке. В следующем матче "Колорадо" 14 марта примет "Ванкувер". "Рейнджерс" 15 марта сыграют в гостях с "Аризоной".

В другом матче дня "Сент-Луис" победил на выезде "Анахайм" со счетом 4:2. Российский нападающий гостей Иван Барбашев забросил одну шайбу. Теперь в его активе 26 (11+15) очков в регулярном чемпионате.