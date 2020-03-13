"Проходит! Проходит Петров Шумахера!" Десять лет дебюту Виталия Петрова в "Формуле-1"

14 марта 2010 года произошло историческое событие — впервые на старт гонки этапа "Формулы-1" вышел российский пилот. Им стал Виталий Петров. Петров довольно поздно по меркам автоспорта начал заниматься гонками — в 14 лет. Причем он не выступал в картинге, который считается отправной точкой в карьере большинства гонщиков. Петров дебютировал в автоспорте с кузовных чемпионатов и гонок на льду. В 2002 году он начал сотрудничать с менеджером Оксаной Косаченко, которая стала для него проводником в мире автоспорта. С ее подачи Петров переключил внимание на формульные серии. Первые годы гонки с открытыми колесами складывались для выборжца не самым лучшим образом — он выступал в различных европейских чемпионатах, но успехов не добивался. В итоге ему пришлось на год вернуться в Россию, что, несомненно, пошло на пользу. В 2005 году он стал чемпионом серии Lada Revolution и "Формулы-1600", и это послужило толчком к его возвращению в Европу.

Описание Виталий Петров, 2002 год © Сергей Смольский/ТАСС

Со второго раза получилось гораздо лучше. Петров с ходу стал третьим по итогам "Евросерии-3000" и дебютировал в главном молодежном чемпионате — GP2 (нынешнее название — "Формула-2"), именно там он обратил на себя внимание представителей "Формулы-1". За неполных четыре года в GP2 россиянин одержал шесть побед и стал вице-чемпионом серии в 2009 году. После того успеха и начались переговоры о подписании контракта с командой "Формулы-1", которые длились не один месяц. "После второго места в GP2 у нас была только одна цель — прорваться в "Формулу-1", — вспомнил в беседе с ТАСС Петров. — Все быстро получилось, приехал на тесты, погрузился в работу, времени на понимание того, что ты попал в "Формулу-1", не было. Все произошло буквально за месяц-два, и мы сразу же приступили к работе". Переговоры и дебют Как рассказывала Косаченко, предложения поступали от многих команд, однако каждый раз по разным причинам до подписания соглашения дело не доходило. И вот в конце декабря 2009 года поступил звонок из "Рено" — и начались судьбоносные переговоры. Современная "Формула-1" устроена так, что попасть в нее без солидной спонсорской суммы практически невозможно, сделать это можно лишь через членство в программах поддержки команд — участниц чемпионата. Поскольку Петров таковым пилотом не являлся, то главным вопросом в переговорах были деньги. Для подписания контракта Петрову необходимо было заплатить €15 млн, однако такой суммы у россиянина не было. В итоге половину необходимых средств удалось собрать за счет частных инвестиций, по большей части со стороны отца гонщика — совладельца ОАО "Выборгский судостроительный завод", ЗАО "Выборгская топливная компания" и других крупных региональных предприятий Александра Петрова, которому пришлось для этого закладывать имущество и брать кредит. По словам Косаченко, вторую часть по определенным договоренностям выплачивал на тот момент владелец команды Жерар Лопес. 31 января 2010 года официально было объявлено о том, что первому российскому пилоту в "Формуле-1" быть — Петров заключил годичный контракт с "Рено". Данное событие не могло не пройти незамеченным, еще перед началом сезона прошла встреча занимавшего на тот момент пост премьер-министра Владимира Путина с Петровым, руководителем альянса "Рено-Ниссан" Карлосом Гоном и Лопесом, по итогам которой было объявлено о финансовой поддержке российского пилота со стороны госкомпании "Ростехнологии". Все было готово к историческому событию.

Описание Виталий Петров, 2010 год © ТАСС

Партнером Петрова по "Рено" в дебютном сезоне в "Формуле-1" был поляк Роберт Кубица, у которого к тому моменту уже была победа в "королевских гонках". На первом этапе сезона — Гран-при Бахрейна — разница в классе и опыте между пилотами была заметна невооруженным взглядом. Тем не менее Петров не выглядел безнадежным аутсайдером на фоне напарника и даже выиграл у него одну из свободных практик. В квалификации россиянин смог выйти во второй сегмент и показал итоговое 17-е время, Кубица стал девятым. Гонку Петров начал очень уверенно — в течение первого круга он смог прорваться с 17-го места на 11-е. Но развить успех помешала техника — в одном из поворотов Петров жестко атаковал бордюр, в результате чего на его машине сломалась подвеска. Россиянину пришлось сойти уже на 14-м круге. Не увидел клетчатого флага он и в последующих двух гонках. Но на четвертом этапе, в Китае, к нему пришел первый настоящий успех. Обгон Шумахера и конфликт с командой Петров набрал первые очки в "Формуле-1", финишировав седьмым, но болельщикам больше запомнился даже не этот факт, а другое, не менее эпохальное событие. Во время гонки, которая проходила в дождевых условиях, Петров на трассе обогнал не кого-нибудь, а легенду "Формулы-1" — семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Да, немец тогда проводил первый сезон после возвращения в "Формулу-1", да, "Мерседес", за который он выступал, в то время еще не был такой грозной силой, как сейчас, но в момент обгона никто из болельщиков не думал об этом, а фраза многолетнего комментатора "королевских гонок" Алексея Попова в эфире "Проходит! Проходит Петров Шумахера!" надолго останется в памяти у всех, кто смотрел ту гонку.

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До конца сезона Петров еще четыре раза финишировал в очковой зоне. Особенно ему удался последний этап в Абу-Даби, где он финишировал шестым и на протяжении долгого времени успешно отражал атаки со стороны двукратного чемпиона мира испанца Фернандо Алонсо, который на тот момент вел борьбу за титул с немцем Себастьяном Феттелем. По итогам сезона Петров набрал 27 очков и стал 13-м в общем зачете. Руководство команды осталось довольно выступлением россиянина и продлило с ним контракт на два года. Сезон-2011 начался для Петрова феерично — уже в первой гонке, на Гран-при Австралии, он еще раз вписал свое имя в историю, став первым россиянином, поднявшимся на подиум в "Формуле-1", в гонке он занял третье место. "В 2011 году я как пилот и человек вырос значительно, в команде всегда об этом говорили, — рассказал ТАСС Петров. — На первый этап мы ехали с оптимизмом, но еще не понимали, на каком уровне находится наш болид. Мы просто выполняли свою работу, и все получилось". Однако развить успех не удалось: если в первых гонках сезона машины "Лотус-Рено" еще были конкурентоспособны, то в дальнейшем соперники ушли вперед, а команда российского пилота, партнером которого в сезоне-2011 сперва был немец Ник Хайдфельд, а затем бразилец Бруно Сенна, вела борьбу в конце топ-10. В конце чемпионата Петров не выдержал и в интервью на российском ТВ выступил с жесткой критикой команды. Как рассказывал потом сам Петров, критиковать коллектив ему запрещали условия контракта. Принесенные впоследствии извинения не спасли ситуацию — "Лотус-Рено" решил разорвать контракт с россиянином. "Все видели, как проходил процесс выбора пилотов команды. Руководство "Лотус-Рено" приняло свою политику, сделав выбор в пользу Кими Райкконена и Ромена Грожана, — рассказал ТАСС Петров. — Я понимаю, что на них в этом вопросе наседал концерн или еще кто. Как пилот за это время я стал гораздо сильнее, но политический и денежный вопросы, к сожалению, сейчас и на тот момент решают очень многое". Тем не менее Петрову удалось найти себе место на сезон-2012 — в команде-аутсайдере "Катерхэм". За пять сезонов (2010–2014) в "Формуле-1" коллектив не набрал ни одного очка. Но даже здесь Петров установил достижение, показав лучший финиш в истории команды — на Гран-при Бразилии он занял 11-е место. Та гонка стала для Петрова последней в "Формуле-1". Последователи и предшественники Но не последней для российских пилотов. Участие Петрова в "Формуле-1" подняло интерес к автоспорту в России. Уже в 2014 году на стартовой решетке гонки первого этапа сезона вновь был российский гонщик. Им стал уфимец Даниил Квят, который дебютировал в "Формуле-1" благодаря членству в одной из лучших молодежных программ "королевских гонок" — "Ред Булл". На данный момент Квят является лучшим представителем России в "Формуле-1" — сезон 2020 года станет для него шестым, за его плечами уже 95 гонок, в которых он трижды финишировал на подиуме (одно второе и два третьих места). Россиянин пережил уже и взлеты, и падения. Дебютировав в "Формуле-1" в составе младшей команды "Ред Булл", вскоре он был переведен в старшую, но там уфимец продержался всего один полный сезон, после чего был сослан обратно за аварию с Себастьяном Феттелем на Гран-при России 2016 года. Оправиться от подобного он быстро не смог, в "Торо Россо" его результаты продолжали падать, и в итоге он бы уволен еще до конца сезона-2017. 2018 год он провел в роли пилота по развитию "Феррари", после чего получил второй шанс от "Ред Булл" и воспользовался им сполна — в прошлом сезоне он принес "Торо Россо" первый за 11 лет подиум.

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В 2013 году Борис Ротенберг основал программу развития российского автоспорта SMP Racing. Благодаря ей в 2018 году в "Формуле-1" дебютировал еще один российский пилот — Сергей Сироткин. За счет внушительной спонсорской поддержки со стороны SMP Racing москвич получил место в команде "Уильямс". Однако именно в тот год в коллективе настал кризис, вследствие чего результаты команды резко упали и она превратилась в главного аутсайдера чемпионата. Как итог — за сезон Сироткин смог набрать только одно очко, после чего стороны решили не продолжать сотрудничество. В скором времени дебютирует в "Формуле-1" еще один член SMP Racing — Роберт Шварцман. 20-летний россиянин сейчас считается одним из самых перспективных пилотов в мире, в прошлом сезоне он стал чемпионом одной из молодежных серий — "Формулы-3". Плюс ко всему он является членом академии команды "Формулы-1" "Феррари", которая совместно с SMP Racing определяет дальнейшую карьеру россиянина. На горизонте "Формулы-1" находится еще один молодой россиянин — Никита Мазепин, пускай его результаты не такие высокие, как у Шварцмана, зато у него есть внушительная финансовая поддержка в лице его отца — владельца и председателя совета директоров компании "Уралхим" Дмитрия Мазепина. Попытки пробиться в "Формулу-1" российскими пилотами предпринимались еще до Петрова. Первым таким гонщиком стал Виктор Маслов, который в 2000–2001 годах мог подписать контракт с "Минарди", но последнего шага так и не было сделано. Первым же россиянином, который сел за руль болида "Формулы-1", является Сергей Злобин. Произошло это в 2002 году на тестах с командой "Минарди" и при непосредственной поддержке "Газпрома". В 2004 году он выполнял функции тест-пилота "Минарди", но стать боевым гонщиком так и не получилось.

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Куда реальнее шансы стать первым россиянином в "Формуле-1" имел Роман Русинов. В 2005 году канадский бизнесмен российского происхождения Алекс Шнайдер купил команду "Джордан", которая в следующем сезоне была переименована в "Мидланд" и выступала под российским флагом. Русинов был тест-пилотом коллектива и в преддверии старта сезона-2006 на тестах показал достаточно высокие результаты, но сделать последний шаг вновь помешало отсутствие спонсорской поддержки. В год дебюта Петрова в "Формуле-1" Михаил Алешин стал первым россиянином, выигравшим чемпионский титул в международной кольцевой серии. Он выиграл Мировую серию "Рено" и получил право провести тесты с одноименной командой "Формулы-1". Однако дело ограничилось только тестами. С 2012 по 2014 год под российским флагом выступала еще одна команда "Формулы-1" — "Маруся", директором по инжинирингу которой был Николай Фоменко. Особых успехов она не добилась, а лучшим результатом стало девятое место француза Жюля Бьянки на Гран-при Монако 2014 года. История появления Гран-при России Во многом благодаря прорыву российских пилотов в "Формулу-1" стала возможной и организация этапа в России. Проведение российского Гран-при планировалось несколько десятков лет. Впервые на высоком уровне об этом заговорили еще во времена СССР. В 1982 году Леонид Брежнев, большой любитель автомобилей, договорился с главой "Формулы-1" Берни Экклстоуном, а тот включил этап в предварительный календарь сезона-1983.