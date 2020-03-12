Times: матчи чемпионата Англии по футболу будут проводиться без зрителей

ТАСС, 12 марта. Матчи чемпионата Англии по футболу будут проходить при пустых трибунах по причине коронавируса. Об этом сообщает британская газета The Times.

По информации источника, сезон не будет перенесен, вместо этого все матчи Английской премьер-лиги и низших дивизионов чемпионата страны пройдут без зрителей. Все обладатели абонементов или билетов на отдельные игры смогут посмотреть матчи дома по бесплатной для них трансляции, при этом показ встреч чемпионата страны в местах с массовым скоплением людей будет запрещен.

Газета отмечает, что подобные меры могут вступить в силу только в том случае, если число инфицированных коронавирусом в Великобритании превысит 500 человек, по состоянию на 11 марта это число составляло 460. Неопределенность в отношении масштабов распространения коронавируса пока удерживает правительство Великобритании от решительных шагов.

В качестве причины невозможности остановки проведения АПЛ также называется предстоящий чемпионат Европы, который запланирован с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе и в Лондоне на стадионе "Уэмбли", где должны пройти шесть встреч. В случае переноса матчей чемпионата Англии их проведение может затронуть первенство Европы или помешать подготовительному процессу сборных стран.

После 29 туров в турнирной таблице АПЛ лидирует "Ливерпуль", набравший 82 очка в 29 матчах. Второе место занимает "Манчестер Сити" (57 очков после 28 встреч), третьим идет "Лестер" (53 очка в 29 играх). Проведение последнего, 38-го тура чемпионата запланировано на 17 мая.

Ситуация с коронавирусом

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.