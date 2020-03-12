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Отмена соревнований из-за коронавируса

"Интер" отменил тренировки после заражения футболиста "Ювентуса" Ругани коронавирусом

Сообщается, что клуб прекратил футбольную деятельность

ТАСС, 12 марта. Итальянский футбольный клуб "Интер" отменил тренировки и прекратил футбольную деятельность после того, как у защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани обнаружили коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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В среду анализы Ругани на коронавирус дали положительный результат, однако заболевание протекает у него без симптомов. Ранее чемпионат Италии по футболу был остановлен до 3 апреля из-за введения карантина по всей стране. В четверг "Интер" должен был на домашнем стадионе сыграть с испанским "Хетафе" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, однако по просьбе клуба из Испании встреча была перенесена на неопределенный срок.

"В настоящее время клуб предпринимает шаги для внедрения всех необходимых процедур", - говорится в сообщении "Интера".

Италия является крупнейшим очагом коронавирусной инфекции за пределами КНР. По последним данным, в стране жертвами вызываемого вирусом заболевания стали уже более 800 человек. Количество зараженных превысило 12 тыс. человек, 1045 человек излечились. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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