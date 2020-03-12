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Отмена соревнований из-за коронавируса

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в США отменен из-за коронавируса

Соревнования должны были пройти 17 марта

ТАСС, 12 марта. Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) отменен по причине распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Этап был запланирован на 17 марта, в Миннеаполисе должны были состояться женские и мужские спринтерские гонки. Таким образом, в сезоне-2019/20 осталось провести два этапа Кубка мира - в канадском Квебеке (14-15 марта) и Кэнморе (20-22 марта)

"Здоровье и благополучие спортсменов и всех других участников, а также широкой общественности являются приоритетом. Рекомендации и указания национальных и региональных органов власти и здравоохранения имеют решающее значение в любом решении, которое касается соревнований под эгидой FIS", - говорится в сообщении.

Победители общих зачетов Кубка мира сезона-2019/20 ранее определились досрочно. Ими стали норвежка Тереза Йохауг и россиянин Александр Большунов.

Согласно последним данным, число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1237, умерли 37 человек. Количество зараженных превысило 12 тыс. человек, 1045 человек излечились. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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