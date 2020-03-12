В оргкомитете КМ по спортивной гимнастике в Баку приняли меры для защиты от коронавируса

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Организационный комитет бакинского этапа Кубка мира по спортивной гимнастике сделал все от себя зависящее, чтобы защитить участников соревнований от угрозы заражения коронавирусом. Об этом сообщила ТАСС по телефону генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде.

"Этап Кубка мира в Баку является одним из квалификационных турниров на Олимпиаду-2020, все делегации из 42 стран уже прибыли к нам, - заметила Мамедзаде. - Никакого риска нет, организационный комитет соревнований делает все возможное для безопасного проведения. В середине февраля у нас проходил этап Кубка мира по прыжкам на батуте, когда коронавирус уже заявил о себе. И все тогда прошло нормально".

"Гости из стран, в которых самая неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, сразу после прилета в аэропорт направлялись в клинику на обследование. Речь идет о Китае, Южной Корее, Италии и Иране. К счастью, никаких проблем выявлено не было, все здоровы", - продолжила собеседница ТАСС.

В среду число заразившихся коронавирусом в Азербайджане достигло 15 человек. Этап Кубка мира в Баку пройдет с 12 по 15 марта, в соревнованиях примут участие в том числе восемь гимнастов из России. Это Мария Пасека, Анастасия Ильянкова, Дарья Спиридонова, Яна Ворона, Кирилл Прокопьев, Сергей Ельцов, Владислав Поляшов и Алексей Ростов. Старший тренер сборной России Валентина Родионенко перед отлетом в Баку рассказала ТАСС, что соревнования в столице Азербайджана должны пройти без зрителей.

"В самом зале и в зале для разминок мы установили настенные стерилизаторы для рук. Также на входе стоят тепловизоры. У всех людей, заходящих в здание, дистанционно измеряется температура тела. Таким образом, мы имеем сведения о состоянии здоровья у каждого человека, кто проходит", - отметила Мамедзаде.

"Каждый день после окончания тренировок или соревнований запланирована дезинфекция. Также увеличено количество дежурных медицинских бригад, находящихся на арене, с трех до четырех", - заключила собеседница ТАСС.

О коронавирусе

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

Международная федерация гимнастики в среду приняла решение об отмене мартовских этапов Кубка мира по спортивной гимнастике в Катаре и Германии.