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КХЛ

Хоккеисты О'Делл и Козун покинули расположение "Металлурга"

Руководство приняло решение не предлагать форвардам новый контракт

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Канадские нападающие магнитогорского "Металлурга" Брэндон Козун и Эрик О'Делл покинули расположение клуба, контракт на следующий сезон с ними продлен не будет. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент "Металлурга" Сергей Ласьков.

"Металлург" в нынешнем сезоне занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф уступил казахстанскому "Барысу" со счетом в серии 1-4.

"Козун и О'Делл уже покинули расположение клуба. Контракты с ними продлены не будут. По поводу остальных легионеров мы пока думаем", - сказал Ласьков.

Козун провел в нынешнем регулярном чемпионате 47 игр, в которых набрал 22 (9 голов + 13 результативных передач) очка, в плей-офф на его счету одна голевая передача в четырех встречах. О'Делл в 46 матчах регулярного чемпионата набрал 17 (6+11) очков, а в плей-офф результативными действиями не отметился. Оба хоккеиста пополнили состав "Металлурга" в прошлое межсезонье.

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