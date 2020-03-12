Хоккеисты О'Делл и Козун покинули расположение "Металлурга"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Канадские нападающие магнитогорского "Металлурга" Брэндон Козун и Эрик О'Делл покинули расположение клуба, контракт на следующий сезон с ними продлен не будет. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент "Металлурга" Сергей Ласьков.

"Металлург" в нынешнем сезоне занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф уступил казахстанскому "Барысу" со счетом в серии 1-4.

"Козун и О'Делл уже покинули расположение клуба. Контракты с ними продлены не будут. По поводу остальных легионеров мы пока думаем", - сказал Ласьков.

Козун провел в нынешнем регулярном чемпионате 47 игр, в которых набрал 22 (9 голов + 13 результативных передач) очка, в плей-офф на его счету одна голевая передача в четырех встречах. О'Делл в 46 матчах регулярного чемпионата набрал 17 (6+11) очков, а в плей-офф результативными действиями не отметился. Оба хоккеиста пополнили состав "Металлурга" в прошлое межсезонье.