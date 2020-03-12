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Летние паралимпийские виды спорта

Forward экипирует сборную России на Паралимпийский играх в Токио

В рамках сотрудничества будут проводиться различные общественные мероприятия и акции, способствующие узнаваемости российских паралимпийцев

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Компания Forward будет экипировщиком сборной России на летних Паралимпийских играх в Токио. Подписание соответствующего соглашения состоялось в четверг в Москве.

"В рамках данного соглашения наше сотрудничество не ограничивается только на экипировке команды на Паралимпиаду-2020, - сказал президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин. - Будут проводиться различные общественные мероприятия и акции, способствующие узнаваемости российских паралимпийцев среди соотечественников и победному настрою в преддверии Паралимпийских игр".

Летние Паралимпийские игры 2020 года запланированы в Токио с 25 августа по 6 сентября.

Теги
Летние паралимпийские виды спорта
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