Сборная России завоевала 133 лицензии на Паралимпийские игры в Токио

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Сборная России завоевала 133 паралимпийские лицензии на Игры в Токио. Об этом журналистам заявил первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"Сегодня паралимпийская сборная команда России находится в хорошей физической форме, - сказал Рожков. - Все спортсмены участвуют в отборочных соревнованиях, 170 спортсменов из 13 видов спорта уже завоевали 133 квоты. Паралимпийский комитет ожидает, что в спортивную делегацию войдут 260 спортсменов, которые будут соревноваться в 18-19 видах спорта. Заключительные этапы подготовки пройдут в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Улан-Удэ".

"16 августа ПКР планирует провести торжественные проводы сборной на Игры-2020, 17 августа сборная вылетит в Токио", - добавил Рожков.

Летние Паралимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 25 августа по 6 сентября.