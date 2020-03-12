Хоккеист Мозякин пока не договорился с "Металлургом" о контракте

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Нападающий "Металлурга" Сергей Мозякин пока не договорился о новом контракте с клубом. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Сергей Паремузов.

Ранее в четверг пресс-служба "Металлурга" сообщила, что 38-летний Мозякин продолжит игровую карьеру в команде из Магнитогорска. Как сообщил ТАСС вице-президент клуба Сергей Ласьков, Мозякину будет предложен новый контракт сроком на один сезон.

"На данный момент у нас идет некий процесс с "Металлургом". Если вы у меня как у агента Сергея Мозякина спросите, договорились ли мы о чем-либо с "Металлуром", я отвечу, что мы пока ни о чем не договорились" - сказал Паремузов.

"Я не знаю, без комментариев", - добавил агент, отвечая на вопрос ТАСС о том, точно ли Мозякин продолжит карьеру игрока.

Мозякин является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, также в его активе две серебряные и две бронзовые медали мировых первенств, кроме того, он дважды выиграл Кубок Гагарина в составе "Металлурга". Мозякин владеет рекордами национального первенства по набранным очкам, заброшенным шайбам и результативным передачам.