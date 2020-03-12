Матч чемпионата Европы по регби Россия - Грузия пройдет без зрителей из-за коронавируса

ТАСС, 12 марта. Сборная России по регби проведет гостевой матч чемпионата Европы с командой Грузии при пустых трибунах. Об этом сообщает пресс-служба Союза регби Грузии.

Матч в Тбилиси запланирован на 14 марта. "Исходя из ситуации в стране мы ежедневно проводим консультации как с правительством Грузии, так и с Национальным центром по контролю над заболеваниями. С учетом указанной ситуации мы приняли решение провести матч между сборными Грузии и России 14 марта без зрителей", - сказано в сообщении Союза регби Грузии.

Как отмечают в спортивной организации, все зрители, которые уже успели купить билеты на игру, смогут вернуть их обратно и получить потраченные деньги.

Сборная Грузии ранее досрочно стала чемпионом Европы, набрав 19 очков после четырех матчей. Далее идут сборные Португалии и Испании (по 9 очков), России (8), Бельгии (7), замыкают таблицу румыны (5).

В Грузии выявлено 24 случая заражения новым коронавирусом. В карантине находятся 295 человек, еще 49 - в стационарных учреждениях под наблюдением врачей. Все заразившиеся являются гражданами страны. Большая часть из них заразилась в Италии, а некоторые - в Иране, их состояние врачи оценивают как стабильное, однако у двоих наблюдаются пневмония и высокая температура.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.