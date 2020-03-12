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Отмена соревнований из-за коронавируса

Организация Bellator не планирует отменять турниры из-за коронавируса

13 марта в США состоится турнир с участием двух российских бойцов

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Американская организация Bellator пока не планирует отменять турнир с участием российских спортсменов в США из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Мы внимательно следим за ситуацией и поддерживаем тесные контакты с нашими партнерами. В настоящее время мы планируем, что Bellator 241 состоится 13 марта, в соответствии с графиком", - сказал собеседник агентства.

Турнир Bellator 241 пройдет в городе Анкасвилл (штат Коннектикут). В нем примут участие россияне Анатолий и Владимир Токовы, входящие в команду Федора Емельяненко.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду объявила, что вызванная коронавирусом вспышка болезни стала пандемией. Ранее ВОЗ расценивала ситуацию как эпидемию с многочисленными очагами. ВОЗ уведомила, что болезнь распространилась на 114 стран, заболело более 118 тыс. человек.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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