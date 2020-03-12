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Отмена соревнований из-за коронавируса

Источник: матч плей-офф КХЛ "Спартак" - "Динамо" пройдет без зрителей из-за коронавируса

Встреча в четверг начнется в 19:30 мск
Вратарь "Спартака" Юлиус Гудачек Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Вратарь "Спартака" Юлиус Гудачек
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московскими "Спартаком" и "Динамо" состоится при пустых трибунах по причине распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщил источник в лиге.

"Да, без зрителей", - сказал собеседник агентства.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, до 10 апреля из-за угрозы коронавируса в столице запрещены массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек. Матч "Спартак" - "Динамо" пройдет 12 марта, начало - 19:30 мск.

Теги
Отмена соревнований из-за коронавируса
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