FIDE будет следовать рекомендациям ВОЗ и МОК при проведении турнира претендентов

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Международная шахматная федерация (FIDE) при проведении в Екатеринбурге турнира претендентов будет максимально точно следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международного олимпийского комитета (МОК) для защиты участников соревнований от коронавируса. Об этом на пресс-конференции заявил президент FIDE Аркадий Дворкович.

Открытие турнира состоится 16 марта, первый тур пройдет 17 марта, последний - 3 апреля.

"Что касается мер медицинской безопасности, то мы полностью следуем рекомендациям ВОЗ и МОК. На основе этих рекомендаций медицинской комиссией FIDE были выработаны соответствующие требования. Сейчас они принимаются на двух турнирах FIDE - в Лозанне и в Праге. Мы внимательно следим за обстановкой, соблюдаем все рекомендация и требования. Условия проведения турнира в Екатеринбурге будут максимально точно соответствовать этим рекомендациям", - сказал Дворкович.

Ранее в четверг стало известно, что турнир претендентов на мировую шахматную корону в Екатеринбурге пройдет без зрителей. Оно будут не допущены в игровой зал, но в сам отель "Хаятт", где будет проходить турнир, они смогут прийти и в зоне активностей слушать комментатора.