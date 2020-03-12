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Шахматные турниры

Чернышенко и Матыцин включены в состав оргкомитета Шахматной олимпиады 2020 года в Москве

Предыдущий организационный комитет, куда входили Ольга Голодец и Павел Колобков, упразднен

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр спорта РФ Олег Матыцин включены в организационный комитет по подготовке и проведению Всемирной шахматной олимпиады и конгресса Международной шахматной федерации (FIDE) 2020 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в четверг.

Чернышенко стал председателем комитета, Матыцин - заместителем председателя. Всего в оргкомитет вошли 17 человек.

Предыдущий организационный комитет по проведению Кубка мира по шахматам среди мужчин 2019 года и Всемирной шахматной олимпиады 2020 года, куда входили Ольга Голодец и Павел Колобков, упразднен.

Церемония открытия Всемирной шахматной олимпиады, первая в истории Шахматная паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея FIDE пройдут в Ханты-Мансийске, основной турнир - в Москве. Церемония открытия пройдет 29 июля, паралимпиада - с 30 июля по 4 августа, основной турнир - 6-17 августа.

Теги
Чернышенко, Дмитрий НиколаевичШахматные турнирыМатыцин, Олег Васильевич
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