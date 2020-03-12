Тульский "Арсенал" возобновил продажу билетов на матч РПЛ 14 марта

ТАСС, 12 марта. "Арсенал" (Тула) объявил о возобновлении продажи билетов на домашний матч 22-го тура Тинькофф - чемпионата России по футболу против казанского "Рубина". Об этом сообщает пресс-служба "Арсенала".

Встреча пройдет 14 марта в Туле. Ранее в четверг тульский клуб сообщил о приостановке продажи билетов.

На все московские матчи российского чемпионата до 10 апреля введено ограничение на количество присутствующих людей на стадионах - не более 5 тыс. Матч 23-го тура "Урал" (Екатеринбург) - "Рубин" пройдет при пустых трибунах.

"Арсенал" занимает шестое место в чемпионате России, набрав 28 очков после 21 матча. "Рубин" находится на 15-й позиции - 20 очков после 21 игры.