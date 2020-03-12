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Отмена соревнований из-за коронавируса

Майоров назвал жестким решение КХЛ о проведении матча "Спартак" - "Динамо" без зрителей

Он назвал очень серьезной причину проведения матча при пустых трибунах

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион, председатель совета ветеранов "Спартака" Борис Майоров считает жестким решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) о проведении шестого матча первого раунда плей-офф между "Спартаком" и "Динамо" без зрителей. Такое мнение Майоров высказал ТАСС.

Встреча состоится в четверг на домашней арене "Спартака" в Парке легенд и начнется в 19:30 мск. Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, до 10 апреля из-за угрозы коронавируса в столице запрещены массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек.

"Причина чрезвычайно серьезная. Такое решение находится в одной плоскости с решением московских властей, только еще более жесткое. Я никогда в жизни не играл при пустых трибунах, поэтому не могу сказать, каково это и повлияет ли в эмоциональном плане на спартаковцев. Так что это вам лучше спросить у игроков", - сказал Майоров.

Счет в серии 3-2 в пользу "Динамо". Обе команды выиграли все матчи на своих площадках.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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Отмена соревнований из-за коронавируса
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