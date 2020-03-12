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Отмена соревнований из-за коронавируса

ЦСКА разрешит доступ на матчи РПЛ с "Уфой" и "Зенитом" только владельцам абонементов

О порядке возврата билетов клуб сообщит позднее

ТАСС, 12 марта. Футбольный клуб ЦСКА разрешит посещение домашних матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уфой" и петербургским "Зенитом" только для владельцев абонементов. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Порядок посещения будет определен с помощью жеребьевки. Владельцы абонементов будут поделены на две группы - на четные и нечетные сектора, каждому сектору будет разрешен доступ лишь на один из матчей. Болельщики с абонементом "Верю в команду" смогут посетить обе встречи.

Доступ болельщиков по разовым билетам осуществляться не будет. О порядке возврата билетов клуб сообщит позднее.

Матч ЦСКА - "Уфа" пройдет 15 марта (начало - 16:30 мск), с "Зенитом" московский клуб встретится 22 марта (16:30 мск). ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 21 матче.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, до 10 апреля в столице введен запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду объявила, что вызванная коронавирусом вспышка болезни стала пандемией. Ранее ВОЗ расценивала ситуацию как эпидемию с многочисленными очагами. ВОЗ уведомила, что болезнь распространилась на 114 стран, заразились более 118 тыс. человек.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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