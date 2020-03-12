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Отмена соревнований из-за коронавируса

Мадридский "Реал" ввел карантин из-за коронавируса

Команда рискует не сыграть в ответном матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити"

ТАСС, 12 марта. Мадридский "Реал" ввел карантин для футбольной и баскетбольной команд для профилактики заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба "Реала".

По информации телеканала, в баскетбольной команде был выявлен случай заражения коронавирусом.

Период карантина из-за коронавируса составляет 14 дней. Поэтому футбольный "Реал" рискует не сыграть в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", запланированном на 17 марта.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число заболевших резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Больше всего инфицированных - примерно половина от общего числа - обнаружено в автономном сообществе Мадрид. К настоящему моменту в Испании выявлено более 2,2 тыс. заболевших, 56 человек умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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Отмена соревнований из-за коронавируса
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