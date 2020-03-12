Президент НОК Греции пожелал успехов Японии в проведении Олимпиады в Токио

Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась в четверг в Древней Олимпии в присутствии президента Греческой Республики Прокописа Павлопулоса, президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, специального представителя председателя оргкомитета "Токио-2020" Тосиаки Эндо, мэра Древней Олимпии Йоргоса Георгиопулоса, министра культуры и спорта Греции Лины Мендони, других официальных лиц.

ДРЕВНЯЯ ОЛИМПИЯ /Греция/, 12 марта. /Спец. корр. ТАСС Юрий Малинов/. Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Спирос Капралос пожелал удачи Японии в преодолении текущих глобальных вызовов и проведении успешных Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом Капралос заявил на торжественной церемонии зажжения олимпийского огня.

"Будем надеяться, что молитвы богу Аполлону, чтобы он прислал солнечные лучи для зажжения огня для Игр в Токио, принесут также сил, чтобы преодолеть текущие глобальные вызовы и превратить их в страсть и успех для Игр. Весь спортивный мир и особенно наша страна, где родились Олимпийские игры, желают японским организаторам огромной удачи с целью проведения успешных Игр этим летом", - сказал Капралос.

На церемонии зажжения огня верховная жрица, актриса Ксанти Георгиу произнесла у развалин античного храма Геры молитву древнегреческому богу света и солнца Аполлону. После этого она поднесла факел к параболическому зеркалу, и тот вспыхнул от солнечных лучей. Затем состоялось театрализованное представление с участием группы жриц, исполняющих обряд, созданный на основе древних традиций с привнесением современных элементов.

Капралос подчеркнул, что церемония проводится в Олимпии, колыбели олимпийского движения, "месте, где мысли глубоки, а эмоции переполняют, чтобы зажечь пламя, которое осветит весь мир". "Этот огонь является символом традиций и ценностей олимпийского движения: дружбы, выдающегося мастерства, солидарности и уважения. Факелоносцы передадут послание мира, а также идею, что спорт делает наш мир лучше. Олимпийские игры объединяют человечество, являясь действительно мирным, всемирным мероприятием", - сказал глава НОК.

Президент НОК Греции заметил, что, к большому сожалению, "число участников данной церемонии зажжения огня в Древней Олимпии пришлось сократить, чтобы защитить здоровье населения" в связи с профилактикой распространения коронавируса. "Тем не менее прямая трансляция и красивые картинки с исторического места, где зародились Олимпийские игры, полностью отражают олимпийский дух", - добавил он.

Первая женщина для начала эстафеты огня

Капралос отметил, что впервые Национальный олимпийский комитет Греции выбрал женщину для старта эстафеты олимпийского огня. "Наша олимпийская чемпионка по стрельбе Анна Коракаки не только представляет спортивные достижения, но и также нашу веру в равенство полов и вовлечение в социальную жизнь. Эти идеалы постоянно поддерживаются президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, и для нас большая честь еще раз приветствовать его в Олимпии", - сказал чиновник, поблагодарив также за присутствие президента Греции Прокописа Павлопулоса и заместителя председателя правительства Греции Панайотиса Пикрамменоса.

"Господин Павлопулос, Национальный олимпийский комитет Греции благодарен за вашу ценную поддержку греческим спортсменам и нашей деятельности на протяжении всего срока вашей работы на посту главы правительства. Господин Пикрамменос, ваша страстная любовь к спорту очень много значит для нас", - сказал глава НОК.

Он подчеркнул, что олимпийский огонь зажигается, чтобы отправиться в Токио, город - организатор Олимпийских игр 2020 года. "Я уверен, что наши японские друзья еще раз устроят отличные Игры, совмещая традиции, современные технологии и уважение к окружающей среде", - заключил президент НОК Греции.