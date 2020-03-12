"Ростов" оштрафован на 120 тыс. рублей по итогам матча РПЛ с ЦСКА

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. "Ростов" оштрафован на 120 тыс. рублей по итогам домашнего мачта 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА. Об этом журналистам сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Встреча прошла в понедельник и завершилась победой "Ростова" со счетом 3:2.

"За демонстрацию двух несогласованных баннеров "Ростов" оштрафован на 50 тыс. рублей, за скандирование оскорбительных выражений зрителями клуб оштрафован на 70 тыс. рублей и предупрежден, что в случае повторного нарушения к нему будут применены более серьезные санкции. ЦСКА оштрафован на 90 тысяч рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений. Тренер ЦСКА Сергей Овчинников оштрафован на 10 тыс. рублей за то, что покидал пределы технической зоны", - пояснил Григорьянц.

8 марта "Локомотив" на своем поле переиграл "Ахмат со счетом 1:0. За скандирования болельщиками оскорбительных выражений в адрес игрока "Ахмата" "Локомотив" оштрафован на 80 тыс. рублей и предупрежден, что в случае повторного нарушения, к нему будут приняты более серьезные санкции. Начальник команды "Локомотив" Станислав Сухина покидал пределы технической зоны и оштрафован на 20 тыс. рублей. Игрок "Локомотива" Гжегож Крыховяк за неучастие во флэш-интервью в перерыве матча оштрафован на 50 тыс. рублей", - сказал Григорьянц.

"Динамо" 7 марта одержало домашнюю победу над "Тамбовом" (1:0). "Произошла задержка матча по вине "Динамо". Клуб оштрафован на 50 тысяч рублей.

22-й тур РПЛ пройдет с 13 по 16 марта.