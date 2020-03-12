Бах на церемонии зажжения олимпийского огня поблагодарил Грецию за первые Игры

ДРЕВНЯЯ ОЛИМПИЯ /ГРЕЦИЯ/, 12 марта. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поблагодарил Грецию за зажжение огня для Игр-2020 в Токио и за институт Олимпийских игр, который зародился на земле Эллады 3000 лет назад. Об этом Бах заявил на торжественной церемонии зажжения олимпийского огня, которая прошла в четверг в Древней Олимпии.

"Мы собрались в Древней Олимпии, где почти 3000 лет назад родились Олимпийские игры. Мы благодарны греческому народу за этот драгоценный дар человечеству. Я хотел бы поблагодарить президента Греческой Республики Прокописа Павлопулоса, который почтил нас сегодня своим присутствием. Это подтверждает прямую связь современной Греции с этим благородным наследием", - сказал президент МОК.

"Хочу также искренне поблагодарить президента Национального комитета Греции Спироса Капралоса. Мы особенно благодарны, что сегодня вы провели церемонию в тяжелых условиях. Это еще раз подтверждает наше обязательство по успешному проведению Олимпийских игр-2020 в Токио. Мы благодарны в реализации этого обязательства властям и спортивным организациям по всему миру, которые приняли важные меры по ограничению распространения коронавируса", - подчеркнул Бах.

По его словам, с античности Олимпийские игры всегда являлись символом примирения и мира. "В настоящее время Олимпийские игры являются уникальным мероприятием, на которое съезжаются представители со всей земли в рамках мирного существования между народами. Эта объединяющая сила Олимпийских игр сейчас так же важна, как она была во времена Пьера де Кубертена (инициатора организации современных Олимпийских игр с 1896 года - прим. ТАСС). Олимпийские игры - сильное подтверждение единства человечества во всем его многообразии", - сказал Бах.

Глава МОК поблагодарил Японию за успешную подготовку предстоящей Олимпиады. "Наши японские друзья замечательно отнеслись к этой благородной миссии Олимпийских игр. Япония продемонстрирует новаторские идеи в отношении применяемых технологий. Хочу поблагодарить организационный комитет "Токио-2020" за прекрасную организацию Олимпийских игр. Эти игры имеют поддержку на всех уровнях власти в Японии", - указал Бах.

Он подчеркнул, что церемония зажжения олимпийского огня символизирует начало его пути в Японию. "Он возвращается туда спустя 56 лет, наполняя надеждой всю страну. Олимпийский огонь является нашей надеждой на лучшее будущее. В 1964 году первые олимпийские игры в Азии означали включение новой, мирной Японии в олимпийскую семью. Игры-2020 в Токио снова будут символом надежды и доверия для всех японцев, особенно в районах, которые пострадали от природных катастроф. Мы благодарны японскому народу, который с таким энтузиазмом относится к проведению этих Олимпийских игр", - заключил глава МОК.

Ограничения из-за коронавируса

Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась в четверг в Древней Олимпии в присутствии президента Греческой Республики Прокописа Павлопулоса, специального представителя президента оргкомитета "Токио-2020" Тосиаки Эндо, мэра Древней Олимпии Йоргоса Георгиопулоса, министра культуры и спорта Греции Лины Мендони, других официальных лиц. НОК Греции постановил провести эту церемонию без тысяч зрителей в качестве профилактической меры из-за опасений распространения коронавируса.