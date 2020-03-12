Шубенков назвал оптимистичными решения World Athletics по российской легкой атлетике

В четверг совет World Athletics постановил возобновить процедуру выдачи российским легкоатлетам нейтрального статуса, приостановленную на время разбирательств, оштрафовать Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) на $10 млн, а также предложил создать при ВФЛА совместную комиссию с Олимпийским комитетом России (ОКР), Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Минспортом РФ.

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков с определенным оптимизмом оценивает обстановку в российской легкой атлетике после решений совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Приятно, что новое руководство [ВФЛА] предприняло те шаги, которые нужно было предпринять, в отличие от предыдущего начальства, - сказал Шубенков. - Дело сдвинулось, посмотрим, как дальше пойдет. Но определенный оптимизм это внушает".

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) в ноябре постановил, что должностные лица ВФЛА, в частности бывший президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины пропуска прыгуна в высоту Данилы Лысенко допинг-контроля, позднее Шляхтин и состав президиума ВФЛА подали в отставку, а Минспорт РФ отозвал государственную аккредитацию у ВФЛА. 28 февраля был избран новый президент ВФЛА, которым стал Евгений Юрченко, а также был сформирован новый состав президиума организации. 2 марта Минспорт восстановил госаккредитацию ВФЛА, в тот же день Юрченко отправил письмо на имя главы World Athletics Себастьяна Коу, в котором он признал обвинения AIU в адрес ВФЛА, связанные с действиями предыдущего руководства в деле Лысенко.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.